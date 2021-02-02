Немає навіть вогнегасників: перші перевірки пансіонатів для літніх людей

Пожежа у харківському пансіонаті для літніх людей, внаслідок якої загинуло 15 пацієнтів, спровокувала масштабні перевірки подібних закладів по всій країні. На Закарпатті інспектори ДСНС перевірили протипожежну безпеку у перших двох закладах.

В Ужгородському міському центрі соціального обслуговування порушення незначні, проте у приватному пансіонаті, який розміщено у звичайному житловому будинку, – їх безліч.

Інспектори потрапили до закладу за допомогою правоохоронців, бо їх не пускали власники, прикриваючись нібито карантином.

У будинку не було жодних засобів пожежного захисту – систем сигналізації та оповіщення, і жодного вогнегасника, хоча їх має бути вісім. Не було і плану евакуації на випадок пожежі.

За такі порушення власнику пансіонату загрожує мізерний штраф – усього 102 грн, а зупинити роботу закладу може лише суд.

Сьогодні також почали інспектувати пансіонати у Донецькій області. Зокрема, у Маріуполі почалася перевірка закладу, де живуть понад 70 ветеранів війни та праці.

Найближчим часом тут перевірять ще два десятки пансіонатів, а також хостелів і готелів. Загалом в області заплановано понад 80 таких перевірок.

21 січня сталася пожежа у будинку для літніх людей у Харкові. Загинуло 15 людей, ще 11 постраждали. В Офісі генпрокурора попередньою причиною пожежі назвали необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 270 ККУ – Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.