Необходимость или тотальный контроль: из-за пандемии активизировались сторонники чипирования людей

В связи с пандемией короновируса общественное мнение хотят подвести к внедрению жесткого контроля за перемещением людей и, в частности, ограничивать передвижения больных или контактных лиц. Для этого предлагают мобильные приложения и разрабатывают электронные импланты в тело человека под видом иммунных сертификатов.

Кстати, домашним животным уже активно практикуют внедрение подкожных чипов.

Билл Гейтс и Илон Маск уже финансируют разработку имплантов для внедрения в организм человека. Маск работает над имплантами для мозга.

Коронавирус подтолкнул Билла Гейтса финансировать разработку жидкого сертификата, который вместе с вакциной впрыскивают и отслеживают работает ли она. Уже два года идут успешные испытания жидких чипов на основе графена и солевых растворов. В Швейцарии делают чипы, которые помогут выявить употребление спортсменом допинга или иного запрещенного препарата.

Также уже есть подкожные чипы, которые мониторят вещества в организме и передают через смартфон врачу. Так можно отслеживать состояние пациентов, проходящих химиотерапию.

Один из первых имплантов вживляли в глаза слабовидящим пациентам 20 лет назад в Чикаго — люди увидели очертания. А в 2009 году уже с обновленными имплантами смогли различать лица.

Кремниевые микрочипы в Швеции уже используют для банковских расчетов, доступа к дому или сейфов.

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Впрочем, маркетинг может навязать людям использования имплантов для усиления возможностей организма — лучшего зрения, обоняния или бесконтактноговзаимодействия с компьютером. Но при этом импланты когут передавать информацию и на внешние серверы.

Объемы информации, которые будут обрабатывать серверы огромны. Алгоритмы искусственного интеллекта могут самосовершенствоваться. Они кооперируются с блокчейном и дальше ситуация может выйти из-под контроля. Хайтек тесно связан с генной инженерией, социальными и нанотехнологиями, поэтому сегодня трудно предсказать последствия такой коллаборации.

Человеческие импланты — реальность следующих 10 лет, однако человечеству нужно хорошо подумать, стоит ли продавать себя технологическому дьяволу.

В Швеции, одной из самых развитых и демократических стран мира, чипировали уже 3 тыс. граждан. Им вживили микросхему под кожу между большим и указательным пальцами руки. Чип очень маленький, поэтому он вложен в капсулу из специального стекла. Вводят его с помощью шприца.

А в США создали обезболивающие чипы-импланты. Принцип работы схож с тем, как работает шумоподавления в наушниках. Устройство фиксировать боль и будет уменьшать ее. Чипы помогут уберечь здоровье пациентов, которые вынуждены принимать наркотические препараты, которые уменьшают боль.

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