Необхідність чи тотальний контроль: через пандемію активізувалися прихильники чипування людей

У зв’язку з пандемією короновірусу громадську думку хочуть підвести до запровадження суворого контролю за переміщенням людей і, зокрема, обмежувати пересування хворих або контактних осіб. Для цього пропонують мобільні додатки і розробляють електронні імпланти у тіло людини під виглядом імунних сертифікатів.

До речі, домашнім тваринам вже активно практикують вживлення підшкірних чіпів.

Білл Гейтс та Ілон Маск уже фінансують розробку імплантів для вживлення в організм людини. Маск працює над імплантами для мозку.

Коронавірус підштовхнув Білла Гейтса фінансувати розроблення рідкого сертифіката, який разом з вакциною вприскують і відстежують чи вона працює. Уже два роки йдуть успішні випробування рідких чіпів на основі графену та сольових розчинів. У Швейцарії роблять чіпи, що допоможуть виявити вживання спортсменом допінгу чи іншого забороненого препарату.

Також уже є підшкірні чіпи, які моніторять речовини в організмі і передають через смартфон лікареві. Так можна відстежувати стан пацієнтів, які проходять хіміотерапію.

Один з перших імплантів вживляли в очі слабозрячим пацієнтам 20 років тому у Чикаго – люди побачили обриси. А 2009 року вже з оновленими імплантами змогли розрізняти обличчя.

Кремнієві мікрочіпи у Швеції вже використовують для банківських розрахунків, доступу до будинку чи сейфів.

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Втім, маркетинг може нав’язати людям використання імплантів для посилення можливостей організму – кращого зору, нюху чи безконтактної взаємодії з комп’ютером. Але при цьому імпланти передаватимуть інформацію і на зовнішні сервери.

Обсяги інформації, що оброблятимуть сервери величезні. Алгоритми штучного інтелекту можуть самовдосконалюватися. Вони кооперуються з блокчейн і далі ситуація може вийти з-під контролю. Хайтек тісно пов’язаний з генною інженерією, соціальними і нанотехнологіями, тому сьогодні важко передбачити наслідки такої колаборації.

Людські імпланти – реальність наступних 10 років, однак людству треба добре подумати, чи варто продавати себе технологічному дияволу.

У Швеції, одній із найбільш розвинених і демократичних країн світу, чіповані вже 3 тис. громадян. Їм вживили мікросхему під шкіру між великим та вказівним пальцями руки. Чіп дуже маленький, тому він вкладений у капсулу зі спеціального скла. Вводять його за допомогою шприца.

А в США створили знеболюючі чіпи-імпланти. Їх принцип роботи схожий з тим, як працює шумозаглушення у навушниках. Пристрій фіксуватиме біль та зменшуватиме його. Чіпи допоможуть вберегти здоров’я пацієнтів, які змушені приймати наркотичні препарати, які зменшують біль.

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