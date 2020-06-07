Зеленского просят законодательно запретить чипирование людей — петиция

Президента Владимира Зеленского просят официально запретить вживлять чип в тело человека. Петиция с соответствующей просьбой зарегистрирована на сайте главы государства.

Ее автором является Погорелов Владислав Александрович. Текст петиции краток:

— Законодательно запретить чипирование людей путем внедрения чипа в тело.

Сейчас идет сбор подписей. Поддержали петицию уже 250 человек. Для того, чтобы ее рассмотрел президент, нужно в течение 90 дней собрать 25 тыс. подписей.

Читайте: Чипизация и создание коронавируса: как Билл Гейтс стал героем новой конспирологической теории

Конспирологические теории, связанные с чипированием, стали особенно популярными с появлением коронавируса. Сторонники одной из них считают, что основатель Microsoft Билл Гейтс именно через вакцину от Covid-19 хочет поработить человечество.

Сделать это он якобы планирует с помощью вакцинации, вживив каждому чипы.

Согласно этой теории, вакцина должна убить от 15% до 95% населения, а за теми, кому удастся выжить, установят контроль с помощью микрочипов и сети 5G.

Источник: Официальное интернет-представительство президента