Непредвиденные обстоятельства. Абстрактная скульптурная инсталляция в Киеве

В Киеве появляется все больше арт-объектов, что позволяет, и киевлянам, и гостям города прикоснуться к современному искусству вживую. На днях в центре столицы в рамках нового арт-проекта Без ограничений состоялось открытие абстрактной скульптурной инсталляции Непредсказуемые обстоятельства.

— Это для меня общий проект, который показывает наше время, в котором мы живем. Время, которое является непредсказуемым и на самом деле мы не можем полностью это контролировать, как показал последний год.

Инициатор арт-проекта рассказывает, что площадь, на которой установлен арт-объекты и название были выбраны неслучайно.

Поэтому, и художник, и организаторы инсталляции надеются, что этот объект — возможность переосмыслить пространство вокруг себя.

А благодаря QR-коду, каждый желающий сможет получить более подробную информацию про арт-объект и оставить свои отзывы.

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