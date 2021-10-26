Непредвиденные обстоятельства. Абстрактная скульптурная инсталляция в Киеве
В Киеве появляется все больше арт-объектов, что позволяет, и киевлянам, и гостям города прикоснуться к современному искусству вживую. На днях в центре столицы в рамках нового арт-проекта Без ограничений состоялось открытие абстрактной скульптурной инсталляции Непредсказуемые обстоятельства.
— Это для меня общий проект, который показывает наше время, в котором мы живем. Время, которое является непредсказуемым и на самом деле мы не можем полностью это контролировать, как показал последний год.
Инициатор арт-проекта рассказывает, что площадь, на которой установлен арт-объекты и название были выбраны неслучайно.
Поэтому, и художник, и организаторы инсталляции надеются, что этот объект — возможность переосмыслить пространство вокруг себя.
А благодаря QR-коду, каждый желающий сможет получить более подробную информацию про арт-объект и оставить свои отзывы.