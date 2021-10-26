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Олена Баранова |

Непередбачувані обставини. Абстрактна скульптурна інсталяція у Києві

В Києві з’являється все більше арт-об’єктів, що дозволяє, і киянам, і гостям міста доторкнутися до сучасного мистецтва наживо. Цими днями в центрі столиці в рамках нового арт-проекту Без обмежень відбулося відкриття абстрактної скульптурної інсталяції Непередбачувані обставини.

– Це для мене загальний проект який показує наш час, в якому ми живем. Час, який є непередбачуваним і насправді ми не можем повністю це контролювати, як показав останній рік.

Ініціатор арт-проекту розповідає, що площа , на якій встановлено арт-об’єкти та назва були вибрані не випадково.

Тож, і митець, і організатори інсталяції сподіваються, що цей об’єкт – можливість переосмислити простір навколо себе.

А завдяки QR-коду,  кожен бажаючий матиме змогу отримати більш детальну інформацію про арт-об’єкт та залишити свої відгуки.

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