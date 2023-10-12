Бесконечные похороны в селе Гроза: погибших хоронят целыми семьями

На кладбище в небольшом селе Гроза, где 5 октября россияне устроили кровавый террор, выкапывают сразу несколько могил. Теперь там покоятся целые семьи.

Первыми простились с супругами, которые провели в селе всю жизнь — трудолюбивые, дружеские, жили, как одна душа. Соседи горько плачут и вспоминают, какими доброжелательными и хорошими людьми они были.

Тогда и похоронили воспитательницу детского сада Светлану Осипову. Женщина работала в соседнем селе, жила в Грозе. Проститься приехали все коллеги.

В тот день, 5 октября, почти 60 человек пришли попрощаться с погибшим на фронте односельцем Андреем Козырем. Когда началась полномасштабная война, Андрей с сыном Денисом вернулись из-за границы и встали на защиту Украины. Отец погиб в марте 2022 года от смертельного ранения под Попасной. Тогда он был похоронен в Днепре, ведь Гроза была под оккупацией.

Сын больше года защищал страну, демобилизовался и решил перезахоронить отца. На похороны пришло пол села и во время поминального обеда в кафе россияне выпустили Искандер.

Теракт унес жизни и самого Дениса, ему было 24 года, и его жены. Погибла его мать, 22-летняя сестра, теща, а также родственники Дениса, их жены, друзья, соседи. Среди погибших и маленький Ваня, ему было всего 8 лет.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.