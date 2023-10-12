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Тетяна Доцяк, журналістка Факти ICTV

Нескінченні похорони у селі Гроза: загиблих ховають цілими родинами

На цвинтарі в невеличкому селі Гроза, де 5 жовтня росіяни влаштували кривавий терор, викопують одразу по кілька могил. Тепер там спочиватимуть цілі родини.

Першими попрощались із подружжям, яке провело в селі все життя – працьовиті, дружні, жили, як одна душа. Сусіди гірко плачуть й згадують, якими доброзичливими й хорошими людьми вони були.

Тоді й поховали виховательку дитячого садочка Світлану Осипову. Жінка працювала в сусідньому селі, жила у Грозі. Попрощатися приїхали всі колеги.

У той день, 5 жовтня, майже 60 людей прийшли попрощатися з односельцем Андрієм Козирем, який загинув на фронті. Коли почалася повномасштабна війна, Андрій із сином Денисом повернулися з-за кордону та стали на захист України. Батько загинув у березні 2022 року від смертельного поранення під Попасною. Тоді його поховали у Дніпрі, адже Гроза була під окупацією.

Син понад рік боронив країну, демобілізувався і вирішив перепоховати батька. На похорон прийшло пів села й під час поминального обіду в кафе росіяни випустили Іскандер.

Теракт забрав життя і самого Дениса, йому було 24 роки, і його дружини. Загинула його мати, 22-річна сестра, теща, а також родичі Дениса та їхні дружини, друзі, сусіди. Серед загиблих й маленький Іванко, йому було всього 8 років.

ракетний удар, село Гроза, Факти ICTV, Харківська область
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