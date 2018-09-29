Неизвестный Бабий Яр: что скрывала советская власть
Эти выходные – скорбные как для Киева, так и для всего мира. 77 лет назад в Бабьем Яру в два последних сентябрьских дня нацисты расстреляли 34 тысячи евреев.
К 4 октября погибли от 70-ти до 150-ти тысяч киевлян. Среди замученных и члены УПА, и 15 тысяч детей. Исследователи говорят: есть свидетельства, что все урочище было засыпано игрушками и маленькими туфельками. СССР страшную правду скрывал.
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Всего в урочище погибло 150 тысяч человек. И это только приблизительные данные.
Два года назад Украина начала создавать Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр”, что не только увековечит память погибших, но и постоянно будет заниматься исследованиями Холокоста.
К слову, Факты ICTV сообщали о том, что Кличко подписал Меморандум о сотрудничестве в создании Мемориального центра Холокоста Бабий ЯрПодписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!