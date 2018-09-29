Невідомий Бабин Яр: що приховувала радянська влада

Ці вихідні – скорботні як для Києва так і для усього світу. 77 років тому у Бабиному Яру у два останніх вересневих дні нацисти розстріляли 34 тисячі євреїв.

До 4-го жовтня загинули від 70-ти до 150-ти тисяч киян. Серед закатованих і члени УПА, і 15 тисяч дітей. Дослідники кажуть: є свідчення, що усе урочище було засипане іграшками та маленькими черевичками. СРСР страшну правду приховував.

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Загалом в урочищі полягло 150 тисяч людей. І це лише приблизні дані.

Два роки тому Україна почала створювати Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр”, що не лише увічнить пам’ять загиблих, а й постійно займатиметься дослідженнями голокосту.

До слова, Факти ICTV повідомляли про те, що Кличко підписав Меморандум про співпрацю у створенні Меморіального центру Голокосту Бабин Яр

Опубліковано Вересень, 29 в 15:03



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