Новая выставка в PinchukArtCentre: современное искусство от 20 номинантов конкурса

В PinchukArtCentre открылась новая выставка современного искусства. 20-ть номинантов Премии представили новое видение современной Украины и ее прошлого.

Картины, инсталляции, перформансы – зрелища захватывают и впечатляют.

Победителя выберут в марте. С этого воскресенья двери арт-заведения откроют для всех желающих.

Андрей и Даниил оказались в стенах PinchukArtCentre с работой – Сорванцы. Она о банде так называемых бегунов из Кривого Рога – 80-х и 90-х годов. Это были сверхжесткие группировки, которые вели кровавые уличные войны. Выполняли грязную работу подростки с 12 лет.

Часть помещения – это воссозданный спортзал молодых бандитов, остальные помещения – фотографии, с воображаемым моментом захвата правоохранителями. Фото довольно трагикомические. Есть залы, которые вызовут неоднозначные эмоции, но равнодушными отсюда уйти невозможно.

Победитель по версии жюри, получит 250 тысяч гривен, два лауреата специальной премии – по 60 тысяч. А публика сможет выбрать своего фаворита, его приз составит 25 тысяч гривен.

К слову, Факты ICTV рассказывали о выставке-провокации в PinchukArtCentre.

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