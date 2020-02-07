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Нова виставка в PinchukArtCentre: сучасне мистецтво від 20 номінантів конкурсу

У PinchukArtCentre відкрилась нова виставка сучасного мистецтва. 20-ть номінантів Премії представили нове бачення сучасної України та її минулого.

Картини, інсталяції, перформанси – видовища захоплюють і вражають.

Переможця оберуть у березні. З цієї неділі двері арт-закладу відчинять для всіх охочих.

Андрій та Даніїл опинилися у стінах PinchukArtCentre із роботою – Бешкетники. Вона про банду так званих бігунів з Кривого Рогу – 80-х та 90-х років. Це були наджорсткі угруповання, які вели криваві вуличні війни. Виконували брудну роботу підлітки з 12 років.

Частина приміщення – це відтворений спортзал молодих бандитів, решта приміщення – фотографії, з уявним моментом захоплення правоохоронцями. Фото доволі трагікомічні. Є зали, які викличуть неоднозначні емоції, але байдужими звідси піти неможливо.

Переможець, за версією журі, отримає 250 тисяч гривень, два лауреати спеціальної премії – по 60 тисяч. А публіка матиме змогу обрати свого фаворита, його приз становитиме 25 тисяч гривень.

До слова, Факти ICTV розповідали про виставку-провокацію в PinchukArtCentre.

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