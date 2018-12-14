Новогодние украшения, жареные каштаны и чешское вино: Прага готовится к Рождеству

На Рождество в Прагу. Сейчас там уже все готово к праздникам – сверкает елка и открылись рождественские ярмарки с исключительно чешскими товарами и вкусными блюдами.

Праздничные приготовления в Праге начинаются задолго до дня католического Рождества. За четыре недели стартует так называемый Адвент – время ожидания, во время которого христиане готовятся к празднику. В течение этого времени каждое воскресенье верующие зажигают у себя дома по одной свече. А в городах, в частности в центре столицы Чехии, уже установили праздничную елку и открыли традиционную рождественскую ярмарку.

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И без того волшебный центр Праги в рождественский период превращается в настоящую сказку. Участие в ней принимают как туристы, так и пражане. И хотя в Чехии всего 13 процентов населения считают себя верующими, праздник Рождества для них неотъемлемая семейная традиция.

Рождественская ярмарка – обязательная традиция для всех чешских городов. И в отличие от подобных рынков, которые работают в Праге весь год – здесь сложно найти дешевые китайские сувениры. В основном – это только новогодние украшения чешского производства. Как и теплое чешское вино, которое предлагают гостям, чтобы согреться. Также людей угощают жареными каштанами, традиционным чешским свиным коленом на гриле с выпечкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, куда пойти с ребенком на Католическое Рождество.

Опубликовано Декабрь, 14 в 20:01



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