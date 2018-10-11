Новый терминал и регистрация без очереди – новации аэропорта Киев
Больше рейсов, больше пассажиров, больше прибыли, столичный аэропорт Киев расширяет терминал для обслуживания международных рейсов. Его площадь вырастет почти на 10 тыс. квадратных метров.
Строительство в разгаре, завершат новую часть терминала весной следующего года. Благодаря развитию пропускную способность аэропорта стремятся увеличить вдвое, и главное – повысить качество обслуживания своих клиентов.
В развитие терминала инвестор вложил 630 миллионов гривен. Ожидают постепенный рост количества пассажиров – украинцев и иностранцев.
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В этом году в аэропорту Киев планируют принять 2,5 млн человек. А в следующем – на миллион больше. Надеются, что эти пассажиры не будут стоять в очередях, и будут проходить регистрацию на рейс вдвое быстрее.
Напомним, венгерский лоукостер WizzAir планирует с марта 2019 года увеличить частоту полетов в двух направлениях из Украины.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!