Новый терминал и регистрация без очереди – новации аэропорта Киев

Больше рейсов, больше пассажиров, больше прибыли, столичный аэропорт Киев расширяет терминал для обслуживания международных рейсов. Его площадь вырастет почти на 10 тыс. квадратных метров.

Строительство в разгаре, завершат новую часть терминала весной следующего года. Благодаря развитию пропускную способность аэропорта стремятся увеличить вдвое, и главное – повысить качество обслуживания своих клиентов.

В развитие терминала инвестор вложил 630 миллионов гривен. Ожидают постепенный рост количества пассажиров – украинцев и иностранцев.

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В этом году в аэропорту Киев планируют принять 2,5 млн человек. А в следующем – на миллион больше. Надеются, что эти пассажиры не будут стоять в очередях, и будут проходить регистрацию на рейс вдвое быстрее.

Напомним, венгерский лоукостер WizzAir планирует с марта 2019 года увеличить частоту полетов в двух направлениях из Украины.

Опубликовано Октябрь, 11 в 16:48



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