Новий термінал та реєстрація без черги – новації аеропорту Київ

Більше рейсів, більше пасажирів, більше прибутку, столичний аеропорт Київ розширює термінал для обслуговування міжнародних рейсів. Його площа зросте майже на 10 тис. квадратних метрів.

Будівництво в розпалі, завершать нову частину терміналу навесні наступного року. Завдяки розбудові пропускну спроможність летовища прагнуть збільшити вдвічі, і головне – підвищити якість обслуговування своїх клієнтів.

У розбудову терміналу інвестор вклав 630 мільйонів гривень. Очікують на поступове зростання кількості пасажирів – українців та іноземців.

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Цього року в аеропорту Київ планують прийняти 2,5 млн людей. А наступного – на мільйон більше. Сподіваються, що ці пасажири не стоятимуть у чергах, і проходитимуть реєстрацію на рейс удвічі швидше.

Нагадаємо, угорський лоукостер WizzAir планує з березня 2019 року збільшити частоту польотів у двох напрямках із України.

Опубліковано Жовтень, 11 в 16:48



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