Евгения Овчинникова, журналист
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (03.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Российские войска ударили по единственному открытому в городе гипермаркету Херсона. Об этом сообщают в МВД. Уже известно о трех погибших и пятерых раненых.
– Ночью украинские защитники сбили 21 ударный беспилотник иранского производства. В общей сложности российские оккупанты во время этой атаки применили 26 дронов.
— Российские захватчики, угрожая депортацией и конфискаскацией имущества, заставляют херсонцев на временно оккупированной территории получать паспорта РФ. Об этом говорится в отчете Генштаба.
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