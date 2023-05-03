Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (03.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Російські війська вдарили по єдиному відкритому в місті гіпермаркету Херсона. Про це повідомляють в МВС. Уже відомо про трьох загиблих і п’ятьох поранених.

– Вночі українські оборонці збили 21 ударний безпілотник іранського виробництва. Загалом російські окупанти під час цієї атаки застосували 26 дронів.

– Російські загарбники, погрожуючи депортацією та конфіскаскацією майна, змушують херсонців на тимчасово окупованій території отримувати паспорти РФ. Про це йдеться у сьогоднішньому звіті Генштабу.

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