Евгения Овчинникова, журналист
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (03.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Херсоне на 3 дня вводят режим комендантского часа. Об этом сообщил глава военной администрации Александр Прокудин. Ограничение на передвижение и пребывание на улицах города продлится с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая.
— Переговоры по зерновому соглашению между Украиной, Турцией и Россией состоятся не сегодня, как было запланировано, а в эту пятницу.
— Еврокомиссия сегодня обнародует план по увеличению производства боеприпасов до миллиона в год. На это хотят выделить миллиард евро.
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