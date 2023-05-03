Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (03.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Херсоні на 3 дні запроваджують режим комендантської години. Про це повідомив голова військової адміністрації Олександр Прокудін. Обмеження на пересування та перебування на вулицях міста триватиме з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня.

– Переговори щодо зернової угоди між Україною, Туреччиною і Росією відбудуться не сьогодні, як було заплановано, а цієї п’ятниці.

– Єврокомісія сьогодні оприлюднить план зі збільшення виробництва боєприпасів до мільйона на рік. На це загалом хочуть виділити мільярд євро.

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