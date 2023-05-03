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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (03.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В Кировоградской области продолжается ликвидация последствий ночной атаки дронами. Около трех утра три иранских дрона-камикадзе, которые россияне маркируют как Герань-2, совершили атаку на нефтебазу в областном центре.

– Украинское небо надежно защищают немецкие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T. За полгода их использование удалось уничтожить более 60 воздушных целей.

–В Одессе начальник областного военкомата попался на злоупотребленные служебным положением. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. По их данным, за вознаграждение должностное лицо давало указания подчиненным не призывать тех или иных лиц.

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