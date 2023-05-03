Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (03.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– На Кіровоградщині триває ліквідація наслідків нічної атаки дронами. Близько третьої ранку три іранські дрони-камікадзе, які росіяни маркують як Герань-2, здійснили атаку на нафтобазу в обласному центрі.
– Українське небо надійно захищають німецькі зенітно-ракетні комплекси IRIS-T. За пів року їхнього використання вдалося знищити понад 60 повітряних цілей.
– В Одесі начальник обласного військомату попався на зловживані службовим становищем. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. За їхніми даними, за винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб.
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