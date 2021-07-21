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Тетяна Забожко |

Нью-Йорк накрыло дымом после пожаров в Орегоне и Калифорнии

Нью-Йорк страдает от лесных пожаров, бушующих за тысячи километров на западе США.

Густой дым в город принес ветер из Орегона и Калифорнии. По прогнозу синоптиков, смог может держаться несколько недель.

Тем временем в Орегоне и Калифорнии пламенем охвачено более 1,5 тыс. кв. м. Тушить его мешают засуха и ветер.

Огонь уничтожил уже почти 70 домов, сотню хозяйственных построек и угрожает нескольким тысячам других сооружений.

Из опасных районов эвакуировали две тысячи жителей. Люди не могут оправиться от пережитого.

– Я выглянул – огонь подошел к нашему дому. Я знал, что он сгорит, поэтому сказал дочери хватать все, что можно. Жена и двое сыновей были в отпуске в Орегоне. Поэтому мы с дочкой взяли все, что смогли, и сбежали. Главное, что  выжили, – говорит местный житель Тони Гальвес.

Фото: Depositphotos

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