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Тетяна Забожко |

Нью-Йорк вкрило димом після пожеж в Орегоні та Каліфорнії

Нью-Йорк потерпає від лісових пожеж, що палають за тисячі кілометрів на заході США.

Густий дим до міста приніс вітер із Орегону та Каліфорнії. За прогнозом синоптиків, смог може триматися кілька тижнів.

Тим часом у Орегоні й Каліфорнії полум’ям охоплено понад 1,5 тис. кв. м. Гасити його заважають посуха та вітер.

Вогонь знищив уже майже 70 помешкань, сотню господарських будівель і загрожує кільком тисячам інших споруд.

Із небезпечних районів евакуювали дві тисячі жителів. Люди не можуть оговтатися від пережитого.

– Я подивився – вогонь підійшов до нашого дому. Я знав, що він згорить, тож сказав доньці хапати все, що можна. Дружина та двоє синів були у відпустці в Орегоні. Тож ми із донькою взяли все, що змогли, й втекли. Найголовніше, що ми вижили, – говорить місцевий житель Тоні Ґальвес.

Фото: Depositphotos

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