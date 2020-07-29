Огородили забором и сделали платным! Конфликт на Шацких озерах из-за пляжа

Пляж санатория Лесная песня на озере Песочное огородили со всех сторон металлическим забором, и теперь попасть туда можно разве за деньги. Такого на любимых многими Шацких озерах еще не видели.

Из всех пляжей закрыт только этот, он принадлежит санаторию Лесная песня. Еще недавно доступ сюда никому не ограничивали. Здесь загорали и местные, и туристы, и гости санатория. И теперь его назвали лечебным и сторонним сюда нельзя. Даром пускают только гостей санатория.

Руководитель санатория оправдывается: пляж загородили из-за карантина, чтобы контролировать количество отдыхающих, а деньги берут на благоустройство.

В полиции нарушений не увидели. Мол, доступ к водоемам должен быть свободен, но есть исключения, и это именно тот случай.

Юристы говорят, здесь больше вопросов к плате за вход – имеет ли санаторий на это соответствующие документы.

В санатории утверждают — документы имеют, правда, чеки не выдают. А отдыхающим советуют платить деньги за вход или идти на переполненный общественный пляж, в нескольких сотнях метров отсюда. Ведь бесплатного отдыха здесь больше не будет.

В рамках ослабление карантина пляже в Одессе открыли еще 19 мая. Однако 22 июня власти города приняли решение отправлять на берег моря специальные рейдовые группы, которые будут следить за выполнением противоэпидемических правил отдыхающими.

Главное правило пребывания на пляже в условиях распространения коронавируса — держать социальную дистанцию в 1,5 м. В Минздраве разрешили не надевать на пляже маску, если первое правило, которое мы упомянули, будет выполнено.