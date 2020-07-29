Обгородили парканом і зробили платним! Конфлікт на Шацьких озерах через пляж

Пляж санаторію Лісова пісня на озері Пісочне огородили з усіх боків металевим парканом, тож тепер потрапити туди можна хіба за гроші. Такого на улюблених багатьма Шацьких озерах ще не бачили.

З усіх пляжів закритий лише цей, він належить санаторію Лісова пісня. І ще донедавна доступ сюди нікому не обмежували. Тут засмагали і місцеві, і туристи, і гості санаторію. Та тепер його назвали лікувальним і стороннім сюди зась. Задарма пускають лише гостей санаторію.

Керівниця санаторію виправдовується: пляж загородили через карантин, аби контролювати кількість відпочивальників, а гроші беруть на благоустрій.

У поліції порушень не побачили. Мовляв, доступ до водойм має бути вільний, але є винятки, і це саме той випадок.

Юристи кажуть, тут більше питань до плати за вхід – чи має санаторій на це відповідні документи.

У санаторії стверджують – документи мають, щоправда, чеки не видають. А відпочивальникам радять платити гроші за вхід або рушати на переповнений громадський пляж, що за кількасот метрів звідси. Адже безкоштовного відпочинку тут більше не буде.

У рамках послаблення карантину пляжі в Одесі відкрили ще 19 травня. Проте 22 червня влада міста ухвалила рішення відправляти на берег моря спеціальні рейдові групи, які стежитимуть за виконанням протиепідемічних правил відпочивальниками.

Головне правило перебування на пляжі в умовах поширення коронавірусу – тримати соціальну дистанцію в 1,5 м. У МОЗ дозволили не одягати на пляжі маску, якщо перше правило, яке ми згадали, буде виконано.