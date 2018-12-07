Офис Боинг в Киеве: как работают и сколько получают украинские инженеры

Самолеты – остаются самым быстрым и самым безопасным видом транспорта. Каждые три секунды на планете взлетает и садится самолет. В этом году небом путешествовали более 4 млрд пассажиров. Подавляющее большинство пассажирских лайнеров – или европейский Airbus, или американский Боинг – последние разрабатывают украинцы в Киеве.

Боинг 2013 открыл офис в Украине и начал сотрудничать с инженерной компанией Прогресстех. Ее глава вспоминает – заманить мирового авиагиганта на украинский рынок было не просто. Но интеллект наших инженеров, способность оперативно учиться, дешевле чем в Америке стоимость инженерских услуг – победили.

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Авиаинженеры получают конкурентную для украинского рынка зарплату. Опытный специалист в среднем 30 тыс. грн. Студент начинающий – 12,5.

Если 5 лет назад здесь работали только 50 украинских авиаконструкторов, то сегодня 600 технарей. Киевский центр сейчас в десятке крупнейших зарубежных инженерных офисов Боинга. А в прошлом году американский авиапроизводитель признал украинскую команду инженеров лучшими в корпорации.

К слову, SkyUp разрешили новые авиарейсы на популярные курорты – направления.

Опубликовано Декабрь, 07 в 20:03



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