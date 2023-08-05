Окопы на пляже: туристический сезон в Крыму безвозвратно испорчен

Во временно оккупированном Крыму сорван туристический сезон. Враг закрыл много пляжей и сделал там окопы. Проблемы и с заездом в Крым. Российским ценителям горящих путевок и взрывного отдыха приходится стоять в длиннющих очередях. На курортах гостиницы снизили цену уже почти вполовину, но их владельцы понимают – это их бизнес не спасет.

В селе Поповка, что во временно оккупированном Крыму, когда-то гудел Казантип, а теперь о курортном сезоне напоминают разве вывески, что сдается жилье. Здесь так тихо, что слышно, как поют птицы. Туристов на улицах – нет. В местных гостиницах тоже нельзя отыскать отдыхающих. Пустые лежаки выцветают на солнце.

На пляжи не пускают оккупационные власти. Они запретили купаться в селах Штормово и Поповка. Ведь здесь на пляжах россияне вырыли десятки километров окопов и расставили артиллерию. Так враг ожидает контрнаступление ВСУ.

О том, что этот туристический сезон в Крыму провалился, подтверждают и российские туроператоры. Оккупационные власти Крыма на словах обещают туристической отрасли компенсации. Там заявили, что каждому работнику единоразово выплатят по четыре минималки, то есть примерно 25 тысяч гривен. Но, по крайней мере, в июле, денег никто не увидел.

Отдыхать этим летом неспокойно по всему полуострову. То по Крымскому мосту прилетит, то по военным складам оккупантов. Добираться до оккупированного Крыма мостом стало опасно, а после последнего его повреждения, российские власти цинично предлагают альтернативный маршрут — временно оккупированными территориями Донбасса и Запорожья, то есть совсем близко к линии фронта.

В июне, загруженность гостиниц на временно оккупированном полуострове не превышала 50 процентов. Бронирований на август тоже очень мало. Отели уже снизили цены на 40 процентов, но это ситуацию не спасает. Туристический сезон из-за развязавшейся войны и оккупации — провален.

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