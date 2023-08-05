Окопи на пляжі: туристичний сезон в Криму безповоротно зіпсований

У тимчасово окупованому Криму зірвано туристичний сезон. Ворог позакривав багато пляжів та поробив там окопи. Проблеми і з заїздом до Криму. Російським поціновувачам гарячих путівок і вибухового відпочинку доводиться стояти в довжелезних чергах. На курортах готелі знизили ціну вже майже вполовину, але їхні власники розуміють – цьогоріч це бізнес не врятує.

У селі Поповка, що в тимчасово окупованому Криму, колись гудів Казантип, а тепер про курортний сезон нагадують хіба вивіски, що здається житло. Тут так тихо, що чути як співають птахи. Туристів на вулицях – нема. У місцевих готелях теж годі шукати відпочивальників. Порожні лежаки вицвітають на сонці.

На пляжі не пускає окупаційна влада. Вона заборонила купатися в селах Штормове та Поповка. Адже тут на пляжах росіяни вирили десятки кілометрів окопів та розставили артилерію. Так ворог очікує на контрнаступ ЗСУ.

Про те, що цей туристичний сезон в Криму провалився підтверджують і російські туроператори. Окупаційна влада Криму на словах обіцяє туристичній галузі компенсації. Там заявили, що кожному працівнику єдиноразово виплатять по чотири мінімалки, тобто десь приблизно 25 тисяч гривень. Але, принаймні у липні, грошей ніхто не побачив.

Відпочивати цього літа неспокійно на всьому півострові. То по Кримському мосту прилетить, то по воєнних складах окупантів.

Добиратися до окупованого Криму мостом стало небезпечно, а після останнього його ушкодження, російська влада цинічно пропонує альтернативний маршрут – тимчасово окупованими територіями Донеччини та Запоріжжя, тобто зовсім близько до лінії фронту.

Загалом у червні, завантаженість готелів на тимчасово окупованому півострові не перевищувала 50 відсотків. Бронювань на серпень також дуже мало. Готелі вже знизили ціни на 40 відсотків, але це ситуацію не рятує. Туристичний сезон через розв’язану війну та окупацію – провалено.

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