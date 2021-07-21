Омолаживающее озеро на Ровенщине: условия отдыха и цены

Один из элементов успеха — это красивый внешний вид. В Украине есть немало местностей, которые дарят молодость. Например, Белое озеро в Ровенской области — вода как шелк, смягчает кожу и волосы, поскольку в ней находится рекордное содержание глицерина.

Белое озеро расположено в 170 км от Ровно в селе Рудки. Чтобы доехать туда, придется попрыгать ямами. Последние километры до озера взбодрят. Придется изрядно маневрировать между ям — главное не спешить.

Уже через несколько недель, после многих лет обещаний, здесь должны начать ремонт 17 километров разбитого пути. Если набраться терпения и доехать до Белого озера — отдых точно будет полезным и приятным.

Озеро со всех сторон окружено лесом, вода сверкает на солнце, дно устлано белым песком. И даже если зайти глубоко, видно все. Однако самая большая ценность — это вода.

В этом водоеме — рекордное количество глицерина. Белое озеро — единственное такое в Украине. Вода здесь шелковистая на ощупь, чистая и целебная. Кроме того, здесь просто невероятно красиво.

Это место называют озером молодости, поскольку вода здесь — полезна для кожи и волос. Ученые исследователи, что в озере нет вредных бактерий, а содержание глицерина — более 6 мг на литр.

Здесь работает база отдыха Ровенской атомной станции на 1,5 тыс. мест. Цены на жилье доступны — условия не роскошные, но есть все, что нужно.

Самое дорогое место в домике со всеми удобствами — 400 грн за человека, самые дешевые стоят от 280 грн. С трехразовым питанием в местной столовой нужно дополнительно заплатить 400 грн на одного человека.

Многие сюда приезжают с палатками — это идеальное место для тихого семейного отдыха. Экстремальных развлечений здесь нет, зато можно покататься на лодке или катамаране.

Для любителей порыбачить — здесь настоящий рай. Можно поймать карася, щуку, окуня и рака. Каждый для себя на Белом озере найдет отдых по душе.

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