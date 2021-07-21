Омолоджувальне озеро на Рівненщині: умови відпочинку та ціни

Один з елементів успіху – це гарний вигляд. В Україні є чимало місцин, які дарують молодість. Наприклад, Біле озеро на Рівненщині – вода наче шовк, пом’якшує шкіру та волосся, оскільки у ній перебуває рекордний вміст гліцерину.

Біле озеро розташовано за 170 км від Рівного у селі Рудки. Щоб доїхати туди, доведеться пострибати ямами. Останні кілометри до озера збадьорять. Доведеться добряче маневрувати поміж ям – головне не поспішати.

Вже за декілька тижнів, після багатьох років обіцянок, тут мають почати ремонт 17 кілометрів розбитого шляху. Якщо набратися терпіння та доїхати до Білого озера – відпочинок точно буде корисним та приємним.

Озеро зусібіч оточене лісом, вода виблискує на сонці, дно встелене білим піском. І навіть якщо зайти глибоко, видно усе. Однак найбільша цінність – це вода.

У цій водоймі – рекордна кількість гліцерину. Біле озеро – єдине таке в Україні. Вода тут шовковиста на дотик, чиста та цілюща. Крім того, тут просто неймовірно гарно.

Це місце називають озером молодості, оскільки вода тут – корисна для шкіри та волосся. Науковці дослідили, що в озері немає шкідливих бактерій, а вміст гліцерину – понад 6 міліграмів на літр.

Тут працює база відпочинку Рівненської атомної станції на 1,5 тис. місць. Ціни на житло доступні – умови не розкішні, але є все, що треба.

Найдорожче місце у будиночку з усіма вигодами – 400 грн за людину, найдешевші коштують від 280 грн. З триразовим харчуванням у місцевій їдальні треба додатково заплатити 400 грн на одну людину.

Чимало людей сюди приїздять із наметами – це ідеальне місце для тихого сімейного відпочинку. Екстремальних розваг тут немає, натомість можна покататися на човні чи катамарані.

Для любителів порибалити – тут справжній рай. Можна піймати карася, щуку, окуня та рака. Кожен для себе на Білому озері знайде відпочинок до душі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.