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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Опалювальний сезон на межі зриву: як українці переживатимуть зиму

Наталія Кулик Журналістка Факти ICTV Анна Бурлацька Відеоредактор

Цьогорічний опалювальний сезон буде складним, про це українців відверто попереджають і урядовці, і органи місцевого самоврядування.

В уряді обіцяють зберегти тарифи на комуналку цього року на колишньому рівні. Щоби пройти опалювальний сезон Україні потрібно 19 млрд кубів газу, але поки що в підземні сховища закачано лише 11 млрд.

Чи готова  до цього держава та що може зробити кожен з нас, щоби пережити цю зиму?

Людей мотивують переходити на індивідуальне опалення – щоб не залежати від централізованого.

Що ближче до зими, то ймовірніше, що росіяни навмисно цілитимуть по важливих об’єктах, щоб залишити мільйони українців без опалення. Швидко відновити ТЕЦ вкрай важко. Врятувати можуть модульні котельні. Що більше їх у місті, то краще.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов переконує:

Головне, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно, він буде забезпечений, тарифи не змінюються. Ми відновимо системи теплопостачання вчасно, я сподіваюсь, ми не втратимо додаткових об’єктів.

Пошкоджені будинки, вибиті шибки та розбиті дахи жителів закликають, якщо є фінанси, ремонтувати самотужки. Потім держава компенсує витрати. Зима буде складною, тож треба об’єднувати зусилля.

У будинку варто мати декілька джерел опалення. Якщо будуть проблеми з централізованим – підстрахуватися обігрівачем. Їх українці вже активно купують, доки не підскочили ціни. Якщо у квартирі індивідуальне опалення – газове – докупити електрокотел.

У приватних будинках – про запас встановити твердопаливний котел і одразу закупити пелети чи дрова. Посилити можна сонячними панелями, взимку енергії буде менше, але на побутові потреби та опалення вистачить. Можна додатково докупити такі акумулятори, в них накопичується електроенергія, навіть без сонця  її вистачить на тиждень.

І в уряді, і на місцях українців мотивують бути відповідальними – заощаджувати тепло, наперед подбати про свої будинки. Нині це теж фронт боротьби з ворогом за енергонезалежну Україну.

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