Операция на сердце без разреза грудины: уникальная медицина в Израиле

Уникальный аппарат медицинский центр получил лишь два месяца назад.

Робот Да Винчи. Он помогает делать операции без больших разрезов. Им можно управлять на расстоянии, даже за пределами государства.

Израильские врачи уже провели более полутора тысяч таких операций. Есть чем похвастаться и в кардиологии. Кроме современного дизайна помещения, где переходы в форме кровеносных сосудов, здесь делают уникальные операции на сердце, без разреза грудины.

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Профессор Ариэль в медицинском центре работает более 30 лет. Говорит – замену аортальных клапанов через артерию в паховой делают без разрезов грудной клетки и под местным наркозом. Процедура длится час и на второй день человек идет домой.

В корпусах магазины, огромное кафе. Ежегодно в этот центр едут за помощью почти два миллиона человек со всего мира. А врачи входят в пятерку лучших.

К слову, спасали жизнь! Двухметровому юноше сделали уникальную операцию в Киеве.

Опубликовано Декабрь, 13 в 11:50



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