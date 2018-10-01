Вылечить рак без операции и химиотерапии. За что дали Нобеля по медицине

Новый ориентир в борьбе с раком. Так открытия нынешних нобелевских лауреатов Джеймса Эллисона и Тасуку Хончо называют их коллеги-ученые. В Нобелевском комитете отметили революционность подходов американца и японца. Ведь ученые нашли способ убивать раковые опухоли без операций и даже без химиотерапии.

Оказывается, атаковать злокачественные клетки может сама иммунная система человека. Но для этого ее надо правильно стимулировать. И лауреаты придумали, как иммунная система может замечать опухоли. Теперь ученые нашли белки, которые распознают здоровые и вредные клетки. Стимулируя одни и тормозя другие белки, организм можно заставить самому уничтожать рак.

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Как в военной авиации, клетки обмениваются сигналами – свой или чужой, но коварный рак посылает сигнал – я свой, обманывая иммунитет. Но теперь эту ложь проявляют – научным языком – блокируют рецептор клетки. Фактически иммунную систему натравливают на злокачественные клетки.

При этом такой подход эффективен в борьбе со всеми видами рака. И значительно повышает шансы на выздоровление – разработки нобелевских лауреатов последнее десятилетие успешно применяют и в Украине.

Хотя иммунотерапия имеет и серьезные побочные эффекты. Ведь организм вместе с раковыми атакует и остальные клетки. И остановить этот процесс не так просто. Были даже летальные исходы. Поэтому об общей победе над раком говорить рано. Впрочем, специалисты считают, что вектор выбран правильный.

К слову, станет причиной № 1! Какая болезнь будет провоцировать рак в будущем.

Опубликовано Октябрь, 01 в 22:00



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