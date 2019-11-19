Оркестр Эльбской филармонии сыграл музыку климатических изменений

Необычную акцию против изменений климата провели в Гамбурге. В местной филармонии состоялся концерт-эксперимент, там сыграли климатические данные.

Записи синоптиков перевели на нотный стан. Идею уникальной партитуры под названием Четыре времени года по климатическим данным подали звукорежиссеры. За основу взяли знаменитое произведение, написанное Антонио Вивальди 1725 года.

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Его соединили с заметками о погоде, которые ежедневно делают эксперты, а с помощью особого алгоритма превратили в ноты. Желающих услышать, что получилось, собралось около тысячи.

Выполнял новаторское произведение Оркестр Эльбские филармонии. До премьеры готовились полгода. Дирижер и музыканты говорят, что это был интересный опыт.

Гамбург для концерта выбрали не зря, ведь главная цель действа – привлечь внимание к проблеме изменения климата. Город известен техническими инновациями для защиты окружающей среды, его еще называют экологической столицей Европы.

Напомним, межправительственная группа экспертов ООН считает, что к 2050 году на Земле будут наблюдаться различные природные бедствия, которые будут вызваны подъемом уровня океана.

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