Оркестр Ельбської філармонії зіграв музику кліматичних змін

Незвичайну акцію проти змін клімату провели у Гамбурзі. У місцевій філармонії відбувся концерт-експеримент, там зіграли кліматичні дані.

Записи синоптиків переклали на нотний стан. Ідею унікальної партитури під назвою Чотири пори року за кліматичними даними подали звукорежисери. За основу взяли знаменитий твір, написаний Антоніо Вівальді 1725 року.

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Його поєднали із нотатками про погоду, які щодня роблять експерти, а за допомогою особливого алгоритму перетворили на ноти. Охочих почути, що вийшло, зібралося майже тисяча.

Виконував новаторський твір Оркестр Ельбської філармонії. До прем’єри готувалися півроку. Диригент і музиканти кажуть, що це був цікавий досвід.

Гамбург для концерту вибрали не даремно, адже головна мета дійства – привернути увагу до проблеми змін клімату. Місто відоме технічними інноваціями для захисту довкілля, його ще називають екологічною столицею Європи.

Нагадаємо, міжурядова група експертів ООН вважає, що до 2050 року на Землі спостерігатимуться різні природні лиха, які будуть викликані підйомом рівня океану.

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