Посвятил жизнь борьбе за независимость: история художника УПА Нила Хасевича

Работы украинского художника Нила Хасевича показали на ассамблее ООН, и благодаря этому мировое сообщество узнало о повстанческом движении в Украине.

Талантливый художник визуализировал Украинскую повстанческую армию — спроектировал награды, униформу, сделал сотни гравюр.

И несмотря на то, что у него была возможность сделать карьеру в Европе или Соединенных Штатах, он выбрал борьбу в укрытиях за независимость Украины.

Слова, которые главный художник УПА Нил Хасевич, сказал незадолго до трагической смерти, были жизненным кредо выдающегося борца за свободу и волю Украины.

— Я не могу драться оружием. Но я бьюсь резцом и долотом. Я калека, бьюсь в то время, когда много сильных и здоровых людей в мире даже не верят, что такая борьба вообще возможна… Я хочу, чтобы мир знал, что освободительная борьба продолжается, что украинцы бьются, — сказал Хасевич.

Советская пропаганда спрятала Нила Хасевича, поэтому он и сейчас остается малоизвестным художником.

Он родом из Ровенской области, в 13 лет потерял ногу и сам смастерил протез. Учился живописи в Варшавской академии искусств. Его работы выставлялись в Варшаве, Париже, Праге, США, имеет премию Ватикана.

— Человек с такими талантами решил посвятить их борьбе за независимость Украины. Когда началась Вторая мировая война он одним из первых присоединился к УПА несмотря на то, что был инвалидом и у него не было ноги, — рассказал Владимир Вятрович.

Уповцы сделали ему замечательный велосипед, на котором он мог добираться из одного места в другое, крутя только одну педаль.

В Ровенском краеведческом музее сохранились деревориты, открытки, графические карикатуры по образцам Хасевича и буфоны — облигации, по которым рассчитывались повстанцы.

Нилу Хасевичу не раз предлагали уехать за границу, но он не согласился.

После войны в офисы ООН подбрасывали открытки с рисунками художника об украинском сопротивлении, которые и стали приговором для художника.

— Для советского режима это уже было дело чести найти самого автора этих работ и должным образом его наказать, — говорит Александр Белоус, заведующий отделом Национального музея истории Украины.

В марте 1952 года опытный чекист Борис Стекляр провел операцию. Напал на след через вишневые дощечки для дереворитов и 5 кг бумаги. Именно из-за заказа таких деревянных дощечек и было найдено след Нила Хасевича.

К укрытие Стекляр бросил гранату. Хасевич, скорее всего, застрелился, погибли и двое его соратников. Тела несколько дней лежали в селе Суховцы для запугивания, могила их неизвестна.

— Он пренебрег всеми возможностям не включиться в борьбу и погрузился в нее полностью. Сегодня по случаю 30-летия независимости нам надо вспоминать этих людей благодаря которым эта независимость через десятилетия стала возможной, — подытожил Владимир Вятрович.

КГБ забрал художественные архивы Хасевича, а в 2008 году 115 работ-дереворитов передали музею Второй мировой войны.

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