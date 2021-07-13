Оздоровительный туризм в Черногории: цены и условия в центре Игало

Отдых — это не только пляжи, экскурсии и активные развлечения, но и возможность посетить лучшие оздоровительные места, в которых можно пройти реабилитацию или улучшить свое физическое и психологическое состояние.

Международный медицинский центр Игало в Черногории ежегодно принимает тысячи людей со всего мира. Здесь лечат заболевания сердца, кожи, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

— 11 лет назад у меня диагностировали болезнь. Поэтому я стараюсь приезжать сюда дважды в год. В комплексе с физическими упражнениями, которые я делаю дома — это дает результат, — рассказала посетительница Нина.

Еще при заселении в санаторий вас сразу направят к врачу, который проведет осмотр и просмотрит медицинскую историю пациента. Затем доктор назначит до пяти медицинских процедур в день. Это могут быть гидро-, электропроцедуры, физические упражнения или массаж.

О здоровье пациента здесь заботятся 40 врачей, 100 медсестер и более 200 терапевтов.

Медцентру Игало более 70 лет — это пять корпусов, общей площадью 90 тыс. кв. м. Здесь есть тренажерный зал, сауны, боулинг, футбольные площадки и бассейны. Но самое главное — новейшее медоборудование.

Кроме того, Игало — это еще и отель на 417 номеров.

— Мы рекомендуем провести в центре три недели, чтобы получить реальный результат от лечения болезни. Если вас интересует только профилактика или программа-антистресс, двух недель будет достаточно, — сказала врач отделения электротерапии Светлана Иванович.

Директор медицинского центра Игало Марина Делич рассказала, что к ним на лечение едут со всех уголков мира.

— Первое, что привлекает — это наш средиземноморский климат и море, в котором полно лечебных грязей. Сама природа здесь способствует выздоровлению, — отметила Марина.

Цены на оздоровление в Медицинском центре Игало варьируются в зависимости от сезона. В среднем — €60 за ночь с полным пансионом. Две недели обойдутся в 27 тыс. грн. Сумма немаленькая, но, как известно, на здоровье лучше не экономить.

Фото: Международный медицинский центр Игало

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