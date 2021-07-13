Оздоровчий туризм у Чорногорії: ціни та умови в центрі Ігало

Відпочинок – це не тільки пляжі, екскурсії та активні розваги, а й можливість відвідати найкращі оздоровчі місця, в яких можна пройти реабілітацію чи поліпшити свій фізичний та психологічний стан.

Міжнародний медичний центр Ігало в Чорногорії щорічно приймає тисячі людей з усього світу. Тут лікують захворювання серця, шкіри, органів дихання, опорно-рухового апарату та нервової системи.

– 11 років тому в мене діагностували хворобу. Тому я намагаюся приїжджати сюди двічі на рік. У комплексі з фізичними вправами, які я роблю вдома – це дає результат, – розповіла відвідувачка Ніна.

Під час заселення в санаторій вас відразу направлять до лікаря, який проведе огляд і перегляне медичну історію пацієнта. Згодом лікар призначить до п’яти медичних процедур на день. Це можуть бути гідро-, електропроцедури, фізичні вправи чи масаж.

Про здоров’я пацієнта тут дбають 40 лікарів, 100 медсестер і понад 200 терапевтів.

Медцентру Ігало понад 70 років – це п’ять корпусів, загальною площею 90 тис. кв. м. Тут є тренажерний зал, сауни, боулінг, футбольні майданчики та басейни. Але найголовніше – новітнє медобладнання.

Крім того, Ігало – це ще й готель на 417 номерів.

– Ми рекомендуємо провести в центрі три тижні, щоб отримати реальний результат від лікування хвороби. Якщо вас цікавить тільки профілактика або програма-антистрес, двох тижнів буде достатньо, – сказала лікар відділення електротерапії Світлана Іванович.

Директор медичного центру Ігало Марина Делич розповіла, що до них на лікування їдуть із усіх куточків світу.

– Перше, що приваблює – це наш середземноморський клімат і море, в якому повно лікувальних грязей. Сама природа тут сприяє одужанню, – зазначила Марина.

Ціни на оздоровлення в Медичному центрі Ігало варіюються залежно від сезону. В середньому – €60 за ніч із повним пансіоном. Два тижні коштуватимуть близько 27 тис. грн. Сума немаленька, але, як відомо, на здоров’ї краще не економити.

Фото: Міжнародний медичний центр Ігало

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