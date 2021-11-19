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Дворец Радзивиллов: когда замок в Олице станет визитной карточкой Волыни

Екатерина Курбанова

На Волыни идет большая реставрация. Шанс на вторую жизнь получил Дворец Радзивиллов – семейное имение благородного польского рода, которое начали возводить еще в XVI веке.

400 лет представители династии жили и развивали городок, были богатыми землевладельцами, политиками. А дворец постоянно перестраивали, потому что за это время он пережил много испытаний. В советское время и по сей день там была психиатрическая больница.

Но когда, наконец, медучреждение оттуда перенесли – зашла речь о его восстановлении. Ведь, несмотря на века, замок неплохо сохранился и привлекает к себе туристов из Украины и Европы.

На это уже получили первые деньги. И надеются, что благодаря реставрации Олика станет визитной карточкой края.

— Здесь проходила политическая жизнь Польши. В 1939 году Олика сыграла роль столицы Польши, потому что Варшава была оккупирована фашистами и здесь собиралось заседание правительства, — рассказала краевед.

За роскошь замка его еще называют украинским Версалем, который за свою многовековую историю немало натерпелся.

– Здесь размещались пушки, бойцы с мушкетами, аркебузами. Но в XVIII веке замок был перестроен под дворцовый комплекс. Когда уже отпала потребность в обороне, этот бастион был перепланирован под зону отдыха. В XIX веке, когда Волынь вошла в состав Российской империи, начался упадок Олыки, — рассказал Тарас Верба, историк Волынского краеведческого музея.

Сейчас Олицкий замок, хоть и помарнел, но не потерял своего величия. Увидеть сокровенные уголки дворца еще недавно было невозможно, внутрь посетителей пускали редко.

Хотя увидеть достопримечательность сюда съезжаются сотни туристов из Украины и Европы. Теперь перед ними открылась вся красота и таинственность дворца.

— Дворец очень красивый даже в таком состоянии. Здесь есть своя атмосфера. Как восстановят, будет много потенциала и для села, — сказал посетитель Андрей.

Дворец был внесен в программу Большая реставрация. И уже дали первые 10 млн грн на археологические исследования и укрепления. Будут реставрировать по фотографиям, чтобы воспроизвести подлинность дворца. Потомки Радзивиллов уже заявили – претендовать на семейное имение не будут.

– В Польше есть дворец Радзивиллов, большую популярность имеет и усадьба в Беларуси – Несвижский замок, там все хорошо отреставрировано. Если и здесь это удастся, будут рестораны и гостиницы, то туристы будут охотно приезжать, — говорит польский исследователь Ярослав Дурка.

Именно по такому замыслу будут восстанавливать дворец в Олице. В общем, на все работы нужно почти полмиллиарда гривен. Но реставрация – это только половина успеха.

– У нас много примеров, когда на реставрацию были потрачены огромные средства, но объект как был мертвым, так и остался. Поэтому нужна определенная программа и стратегия, что будет дальше после того, как мы его реставрируем, — сказала Елена Жукова, эксперт по культурному наследию развития туризма в общинах.

Над этим еще есть время подумать, поскольку восстанавливать величественный замок Радзивиллов, который имеет все шансы стать меккой для туристов, только начинают.

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