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Палац Радзивілів: коли замок в Олиці стане візитівкою Волині

Катерина Курбанова

На Волині триває велика реставрація. Шанс на друге життя отримав Палац Радзивілів – родинний маєток шляхетного польського роду, який почали зводити ще у XVI столітті.

400 років представники династії жили та розвивали містечко, були багатими землевласниками, політиками. А палац постійно розбудовували, бо за цей час він пережив багато випробувань. За радянських часів і донині там була психіатрична лікарня.

Та коли нарешті медзаклад звідти перенесли – зайшла мова про його відновлення. Адже попри віки замок непогано зберігся і вабить до себе туристів з України та Європи.

На це вже отримали перші гроші. І сподіваються, що завдяки реставрації Олика стане візитівкою краю.

–  Тут проходило політичне життя Польщі. У 1939 році Олика відіграла роль столиці Польщі, тому що Варшава була окупована фашистами і тут збиралося засідання уряду, – розповіла краєзнавиця.

За розкіш замку його ще називають українським Версалем, який за свою багатостолітню історію чимало натерпівся.

– Тут розміщувалися гармати, бійці з мушкетами, аркебузами. Але у XVIII столітті замок був перебудований під палацовий комплекс. Коли вже відпала потреба в обороні цей бастіон було переплановано під відпочинкову зону. У XIX столітті, коли Волинь увійшла до складу Російської імперії, почався занепад Олики, – розповів Тарас Верба, історик Волинського краєзнавчого музею.

Нині Олицький замок, хоч і помарнів, та не втратив своєї величі. Побачити найпотаємніші куточки палацу ще донедавна було неможливо, усередину весь цей час відвідувачів рідко пускали.

Хоча побачити пам’ятку сюди з’їжджаються сотні туристів з України та Європи. Тепер перед ними відкрилася вся краса й таємничість палацу.

– Палац дуже гарний навіть у такому стані. Тут є своя атмосфера. Як відновлять буде багато потенціалу і для села, – сказав відвідувач Андрій.

Палац внесли до програми Велика реставрація. І вже дали перших 10 млн грн на археологічні дослідження та укріплення. Реставруватимуть за світлинами, аби відтворити автентичність палацу. Нащадки Радзивілів уже заявили –  претендувати на родинний маєток не будуть.

– У Польщі є палац Радзивілів, велику популярність має і садиба в Білорусі  – Несвізький замок , там все гарно відреставровано. Якщо й тут це вдасться, будуть готелі й ресторани, то туристи охоче приїжджатимуть, – каже польський дослідник Ярослав Дурка.

Саме за таким задумом і відновлюватимуть палац в Олиці. Загалом, на всі роботи треба майже півмільярда гривень. Та реставрація – це лише половина успіху.

– У нас багато прикладів, коли на реставрацію були витрачені величезні кошти, але об’єкт як був мертвим, так і залишився. Тому потрібна певна програма і стратегія, що буде далі після того, як ми його реставруємо, – сказала Олена Жукова, експертка з культурної спадщини розвитку туризму в громадах.

Над цим ще є час подумати, оскільки відновлювати величний замок Радзивілів, який має всі шанси стати меккою для туристів, лише починають.

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