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Папа Римский провел службу за мир в Украине

Оксана Гутцайт

Папа Римский Франциск объявил в среду, 26 января, день молитвы о мире. Он провел специальную службу за Украину и призвал весь мир помолиться о мире в нашей стране.

К паломникам папа обратился на разных языках. И каждый раз вспоминал Украину. В частности, просил молить Господа, чтобы украинская земля смогла увидеть расцвет братства и преодолеть раны, страхи.

– Этот народ – многострадальный, он вытерпел голод, перенес немало жестокости и заслуживает мира. Пусть же молитвы и призывы, которые сегодня возносятся до Небес, коснутся умов и сердец мировых лидеров на Земле, чтобы они поступили так, чтобы перевесил диалог, а добро всех стояло над интересами узкого круга людей. Прошу вас, пусть никогда не будет войны! – призвал Папа Римский.

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