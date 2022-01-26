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Папа Римський провів службу за мир в Україні

Оксана Гутцайт

Папа Римський Франциск оголосив у середу, 26 січня, день молитви про мир. Він провів спеціальну службу за Україну та закликав увесь світ помолитися за мир у нашій країні.

До паломників папа звернувся різними мовами. І щоразу згадував Україну. Зокрема, просив благати Господа, щоб українська земля змогла побачити розквіт братерства та подолати рани, страхи.

– Цей народ – багатостраждальний, він витерпів голод, переніс чимало жорстокості і заслуговує на мир. Нехай молитви і заклики, які сьогодні підносяться до Небес, торкнуться розумів і сердець світових лідерів на Землі, щоб вони вчинили так, щоб переважив діалог, а добро всіх стояло над інтересами вузького кола людей. Прошу вас, нехай ніколи не буде війни! – закликав Папа Римський.

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