Парковка возле учебных заведений: штрафы и что грозит нарушителям

С началом учебного года у столичных школ настоящий транспортный коллапс. Родители привозят детей автомобилями в учебное заведение, и большинство стараются довезти ребенка почти до дверей школы. Заезды обычно это узкие улочки, поэтому часто родители блокируют движение для других водителей, вызывают заторы, нарушают правила дорожного движения.

В восемь утра у школы 155 в центре Киева, пробки как на Крещатике. У ворот учебного заведения маневрируют киевляне, которые привезли детей на учебу.

Заехать в этот узкий дворик можно с улицы Обсерваторной – припарковаться на обочине дороги и провести ребенка в школу. Однако заботливые родители, заезжают вплотную к двери. Жители соседнего дома уже поставили шлагбаум, чтобы не заезжали посторонние. Однако и это не спасает. Замечания родители слушают, но говорят, так экономят время и пешком ходить не все готовы.

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Уже у другой школы, на улице Шота Руставели, тоже проблема с автомобилями. Здесь с самого утра киевляне паркуются на тротуаре, блокирующие въезд в школу. Парковщики говорят, здесь машины оставляют не родители учеников, а работники близлежащих офисов. Улица почти остановилась. Парковщик полчаса ждет владельца. Но к машине никто не выходит. Поэтому он выписывает штраф.

В КГГА говорят ситуация с утренними пробками улучшится, только когда киевляне будут соблюдать правила дорожного движения. Дополнительных развязок или парковок возле учебных заведений строить не будут. Потому что нельзя.

В патрульной полиции также сделать ничего не могут, поэтому призывают к добросовестности родителей-водителей.

Кроме того водителям напоминают и о штрафах. За неправильную парковку водитель заплатит от 255 до 510 грн. Кроме того, автомобиль нарушителя могут эвакуировать.

К слову, новый мост в Днепре перекрыт: на берегу реки огромная пробка.

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