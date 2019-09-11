Парковка біля навчальних закладів: штрафи та що загрожує порушникам

З початком навчального року біля столичних шкіл справжній транспортний колапс. Батьки привозять дітей автівками до навчального закладу, і більшість стараються довезти дитину от майже до дверей школи. Заїзди зазвичай це вузькі вулички, тож часто батьки блокують рух для інших шоферів, спричиняють затори, порушують правила дорожнього руху.

О восьмій ранку біля школи 155 у центрі Києва, затори мов на Хрещатику. Біля воріт навчального закладу маневрують кияни, які привезли дітей на навчання.

Заїхати в цей вузький дворик можна з вулиці Обсерваторної – припаркуватися обабіч дороги і провести дитину до школи. Однак турботливі батьки, заїжджають впритул до дверей. Мешканці сусіднього будинку вже поставили шлагбаум, аби не заїжджали сторонні. Однак і це не рятує. Зауваження батьки слухають, але кажуть так економлять час і пішки ходити не всі готові.

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Вже біля іншої школи, на вулиці Шота Руставелі, теж проблема з автівками. Тут з самого ранку кияни паркуються на тротуарі, що блокують в’їзд до школи. Паркувальники кажуть, тут машини залишають не батьки учнів, а працівники довколишніх офісів. Вулиця майже зупинилася. Паркувальник півгодини чекає власника. Але до машини ніхто не виходить. Тож він виписує штраф.

У КМДА, кажуть ситуація з ранковими заторами покращиться, лише тоді коли кияни дотримуватимуться правил дорожнього руху. Додаткових розв’язок чи парковок біля навчальних закладів будувати не будуть. Бо не можна.

У патрульній поліції також вдіяти нічого не можуть, тож закликають до сумлінності батьків-шоферів.

Крім того водіям нагадують і про штрафи. За неправильну парковку шофер заплатить від 255 до 510 грн. Крім того, автівку порушника можуть евакуювати.

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