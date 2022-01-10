Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Мир / Мировые новости

Переговоры США и России в Женеве: почему политики не ожидают прорывов после разговора

Юля Захарченко редактор ленты

В Женеве стартовали переговоры Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, о которых ранее договорились президенты стран.

Главные темы – ультиматумы Кремля по нерасширению НАТО и гарантии безопасности, которые РФ направила Вашингтону и его союзникам.

Кроме того, Москва требует не давать членства в НАТО Украине и другим постсоветским странам. Вашингтон еще до начала переговоров исключил такую ​​возможность.

Переговоры о гарантиях безопасности начались после стягивания российских войск на украинские границы. Специальный корреспондент Голоса Америки Богдан Цюпин прокомментировал, что ожидают американцы от этих переговоров.

– В Женеве продолжаются переговоры, к которым приковано внимание всего мира. Здесь решается вопрос безопасности в Европе. Будет ли Россия применять силу против Украины? Америка настаивает, что без европартнеров и союзников она не будет обсуждать касающиеся их вопросы.

Ентоні Блінкен

Фото: Getty Images

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что не ожидает прорыва. Однако американцы убеждены, что в предложении России вероятно есть аспекты или сферы, в которых страны могут договориться.

– Можно обсуждать вопросы размещения ракет в Европе. Следует вернуться к тому, что вопрос безопасности необязательно решается в Европе.

Читайте
Это неприемлемо: Блинкен рассказал о возможных планах президента РФ

Источник: Голос Америки

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Прямого ответа от РФ по поводу деэскалации ситуации на границе с Украиной не было — Шерман
Прямого ответа от РФ по поводу деэскалации ситуации на границе с Украиной не было — Шерман
Будет трудно добиться прогресса, если РФ продолжит наращивать войска возле Украины — Блинкен
Будет трудно добиться прогресса, если РФ продолжит наращивать войска возле Украины — Блинкен
В Комиссии Украина-НАТО ожидают комплексный пакет санкций против РФ – Стефанишина
В Комиссии Украина-НАТО ожидают комплексный пакет санкций против РФ – Стефанишина
Украина – не Казахстан: Стефанишина прокомментировала возможность военной интервенции
Украина – не Казахстан: Стефанишина прокомментировала возможность военной интервенции
РФ не может выдвигать требования по безопасности, пока ее танки не отошли от Украины – Стефанишина
РФ не может выдвигать требования по безопасности, пока ее танки не отошли от Украины – Стефанишина
Попытка предотвратить военный конфликт: Столтенберг об ожиданиях от переговоров с РФ
Попытка предотвратить военный конфликт: Столтенберг об ожиданиях от переговоров с РФ
Столтенберг о членстве Украины в НАТО: Мы не пойдем ни на какие компромиссы
Столтенберг о членстве Украины в НАТО: Мы не пойдем ни на какие компромиссы
Риск сохраняется: Столтенберг о возможности нового вооруженного конфликта в Европе
Риск сохраняется: Столтенберг о возможности нового вооруженного конфликта в Европе
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка