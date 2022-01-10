Переговоры США и России в Женеве: почему политики не ожидают прорывов после разговора

В Женеве стартовали переговоры Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, о которых ранее договорились президенты стран.

Главные темы – ультиматумы Кремля по нерасширению НАТО и гарантии безопасности, которые РФ направила Вашингтону и его союзникам.

Кроме того, Москва требует не давать членства в НАТО Украине и другим постсоветским странам. Вашингтон еще до начала переговоров исключил такую ​​возможность.

Переговоры о гарантиях безопасности начались после стягивания российских войск на украинские границы. Специальный корреспондент Голоса Америки Богдан Цюпин прокомментировал, что ожидают американцы от этих переговоров.

– В Женеве продолжаются переговоры, к которым приковано внимание всего мира. Здесь решается вопрос безопасности в Европе. Будет ли Россия применять силу против Украины? Америка настаивает, что без европартнеров и союзников она не будет обсуждать касающиеся их вопросы.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что не ожидает прорыва. Однако американцы убеждены, что в предложении России вероятно есть аспекты или сферы, в которых страны могут договориться.

– Можно обсуждать вопросы размещения ракет в Европе. Следует вернуться к тому, что вопрос безопасности необязательно решается в Европе.

Источник: Голос Америки

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.