Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Світ / Світові новини

Переговори США та Росії у Женеві: чому політики не очікують проривів після розмови

Юля Захарченко редакторка стрічки

У Женеві стартували переговори Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації, про які раніше домовились президенти країн.

Головні теми – ультиматуми Кремля щодо нерозширення НАТО та гарантії безпеки, які РФ направила Вашингтону та його союзникам.

Крім того, Москва вимагає не давати членства в НАТО Україні та іншим пострадянським країнам. Вашингтон ще до початку перемовин виключив таку можливість.

Переговори про гарантії безпеки розпочалися після стягування російських військ до українських кордонів. Спеціальний кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин прокоментував, що очікують американці від цих переговорів.

– У Женеві тривають переговори, до яких прикута увагу всього світу. Тут вирішується питання безпеки в Європі. Чи буде Росія застосовувати силу проти України? Америка наполягає, що без європартнерів та союзників вона не обговорюватиме питання, які їх стосуються.

Ентоні Блінкен

Фото: Getty Images

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що не очікує прориву. Проте американці переконані, що у пропозиції Росії ймовірно є аспекти чи сфери, в яких країни можуть домовитися.

– Можна обговорювати питання розміщення ракет в Європі. Варто повернутися до того, що питання безпеки не обов’язково вирішується в Європі.

Читайте
Це неприйнятно: Блінкен розповів про можливі плани президента РФ

Джерело: Голос Америки

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна – не Казахстан: Стефанішина прокоментувала можливість військової інтервенції
Україна – не Казахстан: Стефанішина прокоментувала можливість військової інтервенції
РФ не може висувати вимоги щодо безпеки, доки її танки не відійшли від України – Стефанішина
РФ не може висувати вимоги щодо безпеки, доки її танки не відійшли від України – Стефанішина
Спроба запобігти військовому конфлікту: Столтенберг про очікування від переговорів із РФ
Спроба запобігти військовому конфлікту: Столтенберг про очікування від переговорів із РФ
Столтенберг про членство України в НАТО: Ми не підемо на жодні компроміси
Столтенберг про членство України в НАТО: Ми не підемо на жодні компроміси
Ризик зберігається: Столтенберг про можливість нового збройного конфлікту в Європі
Ризик зберігається: Столтенберг про можливість нового збройного конфлікту в Європі
Скажи Путіну – ні! У Києві відбулася акція перед переговорами РФ та США
Скажи Путіну – ні! У Києві відбулася акція перед переговорами РФ та США
Це неприйнятно: Блінкен розповів про можливі плани президента РФ
Це неприйнятно: Блінкен розповів про можливі плани президента РФ
Планують розпочати переговори зі США: російська делегація прибула до Женеви
Планують розпочати переговори зі США: російська делегація прибула до Женеви
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка