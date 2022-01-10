Переговори США та Росії у Женеві: чому політики не очікують проривів після розмови

У Женеві стартували переговори Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації, про які раніше домовились президенти країн.

Головні теми – ультиматуми Кремля щодо нерозширення НАТО та гарантії безпеки, які РФ направила Вашингтону та його союзникам.

Крім того, Москва вимагає не давати членства в НАТО Україні та іншим пострадянським країнам. Вашингтон ще до початку перемовин виключив таку можливість.

Переговори про гарантії безпеки розпочалися після стягування російських військ до українських кордонів. Спеціальний кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин прокоментував, що очікують американці від цих переговорів.

– У Женеві тривають переговори, до яких прикута увагу всього світу. Тут вирішується питання безпеки в Європі. Чи буде Росія застосовувати силу проти України? Америка наполягає, що без європартнерів та союзників вона не обговорюватиме питання, які їх стосуються.

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що не очікує прориву. Проте американці переконані, що у пропозиції Росії ймовірно є аспекти чи сфери, в яких країни можуть домовитися.

– Можна обговорювати питання розміщення ракет в Європі. Варто повернутися до того, що питання безпеки не обов’язково вирішується в Європі.

Джерело: Голос Америки

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