Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Терміново
У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці
Маргарита Верещагіна, Відеоредактор

Перехід на григоріанський календар: які дати свят зміняться, а які – залишаться

 

Архієрейський собор ПЦУ уперше відбувається у Києво-Печерській лаврі. Головне питання історичної ваги – перехід української церкви на новий календар. Єпископ Симеон висловлював готовність підтримати реформу. Але у багатьох були побоювання, що віряни не готові до кардинальних змін.

Деякі єпископи, передусім зі сходу та центру України, бояться, що віряни не приймуть нові дати і перейдуть до УПЦ МП, яка, як і Росія, категорично проти календарної реформи.

Дискусії про перехід української церкви на новий календар тривали кілька годин. Після завершення перемовин, очільник церкви митрополит Епіфаній підтвердив, що історичну реформу затверджено. Рішення було прийнято практично одноголосно: тільки один голос проти із 55 архієреїв.

Про перехід на новий церковний календар в Україні заговорили після початку повномасштабного вторгнення Росії. Опитування показували, що дедалі більше людей підтримують реформу. Бо і в релігійному житті українці хочуть бути якомога далі від Росії. Торік ПЦУ навіть дозволила парафіям самостійно обирати, в який день вони хочуть святкувати Різдво. І чимало громад обрали саме 25 грудня.

За новим календарем більшість церковних свят посунуться на 13 днів. Подарунки від Святого Миколая діти отримуватимуть не 19 грудня, як це було раніше, а 6-го. Святвечір буде 24 грудня, а Різдво Христове – 25-го. Водохреща припадатиме на 6 січня.

Перехід на григоріанський календар: які дати свят зміняться, а які – залишаться

Без змін залишиться відзначення Великодня та всіх прив’язаних до нього рухомих свят.  Водночас ті парафії, які будуть проти переходу, зможуть святкувати за старим календарем, тиснути на них ніхто не буде.

Перехід на новий календар остаточно мають затвердити 27 липня, на помісному соборі, де голосуватимуть і миряни. Але ніхто не сумнівається, що рішення підтримають. Водночас ПЦУ проситиме владу, щоб державні свята, які пов’язані з церковними, перенесли на дати за новим календарем. Як, наприклад, Свято захисників України, яке приурочене до Покрови. Ще у лютому на новий календар перейшла і третя за величиною церква України – греко-католицька.

Тож більшість християн України з 1 вересня, коли розпочинається новий церковний рік, відзначатимуть релігійні свята по-новому. Разом з Європою, а не Москвою.

ПЦУ, Україна, Церква
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Більше відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Перехід на григоріанський календар: які дати свят зміняться, а які – залишаться
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Перехід на григоріанський календар: які дати свят зміняться, а які – залишаться
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь