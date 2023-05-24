Перехід на григоріанський календар: які дати свят зміняться, а які – залишаться

Архієрейський собор ПЦУ уперше відбувається у Києво-Печерській лаврі. Головне питання історичної ваги – перехід української церкви на новий календар. Єпископ Симеон висловлював готовність підтримати реформу. Але у багатьох були побоювання, що віряни не готові до кардинальних змін.

Деякі єпископи, передусім зі сходу та центру України, бояться, що віряни не приймуть нові дати і перейдуть до УПЦ МП, яка, як і Росія, категорично проти календарної реформи.

Дискусії про перехід української церкви на новий календар тривали кілька годин. Після завершення перемовин, очільник церкви митрополит Епіфаній підтвердив, що історичну реформу затверджено. Рішення було прийнято практично одноголосно: тільки один голос проти із 55 архієреїв.

Про перехід на новий церковний календар в Україні заговорили після початку повномасштабного вторгнення Росії. Опитування показували, що дедалі більше людей підтримують реформу. Бо і в релігійному житті українці хочуть бути якомога далі від Росії. Торік ПЦУ навіть дозволила парафіям самостійно обирати, в який день вони хочуть святкувати Різдво. І чимало громад обрали саме 25 грудня.

За новим календарем більшість церковних свят посунуться на 13 днів. Подарунки від Святого Миколая діти отримуватимуть не 19 грудня, як це було раніше, а 6-го. Святвечір буде 24 грудня, а Різдво Христове – 25-го. Водохреща припадатиме на 6 січня.

Без змін залишиться відзначення Великодня та всіх прив’язаних до нього рухомих свят. Водночас ті парафії, які будуть проти переходу, зможуть святкувати за старим календарем, тиснути на них ніхто не буде.

Перехід на новий календар остаточно мають затвердити 27 липня, на помісному соборі, де голосуватимуть і миряни. Але ніхто не сумнівається, що рішення підтримають. Водночас ПЦУ проситиме владу, щоб державні свята, які пов’язані з церковними, перенесли на дати за новим календарем. Як, наприклад, Свято захисників України, яке приурочене до Покрови. Ще у лютому на новий календар перейшла і третя за величиною церква України – греко-католицька.

Тож більшість християн України з 1 вересня, коли розпочинається новий церковний рік, відзначатимуть релігійні свята по-новому. Разом з Європою, а не Москвою.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.