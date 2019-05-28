Превратили выбоины в клумбы: как в Луцке люди борются с ямами на дорогах

В Луцке активисты высадили на разбитой дороге цветы, чтобы привлечь внимание властей к проблемному пути.

Движение там очень насыщенное – за день проезжают тысячи автобусов, грузовиков и легковушек. Живого места на Набережной почти не осталось.

Водители маневрируют по встречной, машины временем еле разминаются.

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Нормального ремонта здесь не было уже лет 10. Но в этот раз чиновники таки пообещали взяться за эту дорогу уже на следующей неделе. Говорят, ждали, пока определят победителя тендера.

Напомним, мощный ливень затопил центр Каменец-Подольского, что на Хмельнитчине.

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