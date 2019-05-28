Перетворили вибоїни на клумби: як у Луцьку люди борються з ямами на дорогах
У Луцьку активісти висадили на розбитій дорозі квіти, аби привернути увагу влади до проблемного шляху.
Рух там дуже насичений – за день проїжджають тисячі автобусів, вантажівок та легковиків. Та живого місця на Набережній майже не залишилося.
Водії маневрують по зустрічній, автівки часом ледве розминаються.
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Нормального ремонту тут не було вже років з 10. Та цього разу чиновники таки пообіцяли взятися за цю дорогу вже наступного тижня. Кажуть, чекали, поки визначать переможця тендеру.
Нагадаємо, потужна злива затопила центр Кам’янець-Подільського, що на Хмельниччині.
2019-05-28
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