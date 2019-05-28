Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Перетворили вибоїни на клумби: як у Луцьку люди борються з ямами на дорогах

У Луцьку активісти висадили на розбитій дорозі квіти, аби привернути увагу влади до проблемного шляху.

Рух там дуже насичений – за день проїжджають тисячі автобусів, вантажівок та легковиків. Та живого місця на Набережній майже не залишилося.

Водії маневрують по зустрічній, автівки часом ледве розминаються.

Дивіться: Махінації з газовими платіжками: як не стати жертвою схеми

Нормального ремонту тут не було вже років з 10. Та цього разу чиновники таки пообіцяли взятися за цю дорогу вже наступного тижня. Кажуть, чекали, поки визначать переможця тендеру.

Нагадаємо, потужна злива затопила центр Кам’янець-Подільського, що на Хмельниччині.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Черкащині тижнева злива знищила дорогу
Блекаут у Луцьку: людям почали повертати відремонтовані прилади
Дим йшов із телевізорів і розеток: у Луцьку 200 будинків без світла
Замість бензину – дрова: в Луцьку чоловік створив еко-Таврію
160 тис. грн на лікування очей: у Луцьку лікарня отримала нове обладнання
У Луцьку курців штрафують просто на зупинках транспорту
Спалахнув через селфі: у Луцьку хлопця вразив струм у 20 тис. вольт
Отруєння на поминках у Луцьку: у постраждалих виявили сальмонельоз

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка