Проверка документов, авто и иностранцев: военное положение в регионах

Украинцы не испугались военного положения и не побежали скупать в магазинах крупы, соль, спички или другие вещи первой необходимости. Банковская система тоже не пострадала, потому что паники не было – отток средств физических лиц составляет менее 2%, нет ажиотажа и на валютном рынке – гривна отыграла позиции. Люди в приграничных областях неудобств не испытывают.

А вот диверсанты панику разогнать пытаются. Военное положение еще не ввели, а в Николаевской и Херсонской области жители уже получили липовые уведомления-страшилки. В случае подобных сообщений, попыток под прикрытием военного положения отобрать имущество правоохранители советуют сразу обращаться в полицию. В свою очередь силовики на усиленном режиме несения службы.

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В Виннице на въезде в город установили мобильные посты. Полицейские останавливают подозрительные автомобили. Проверяют документы. Увеличили количество патрульных бригад в городе. Безопасность людей – прежде всего.

В полной готовности и пограничники. Международный пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области. Россиян пропускают. Но снимают отпечатки пальцев, проверяют по базе Интерпола. За сутки в Украину въехало 700 россиян, не пустили пятерых.

В Одессе тщательно проверяют гостей, следующих из Приднестровья. Увеличили охрану стратегических объектов. Здесь проходит морская граница.

К слову, Факты ICTV сообщали, что мобилизации из-за военного положения не будет.

Опубликовано Ноябрь, 29 в 11:19



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